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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yenidoğan Çetesi Açıklamaları ve Maraton Katılımı

Özgür Özel, Manisa'da Yenidoğan çetesi olayını eleştirip hastanelerin kamulaştırılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:15
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yenidoğan Çetesi Açıklamaları ve Maraton Katılımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa Konuşması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yaptığı açıklamalarda "Yenidoğan çetesi" soruşturmasının ciddiyetine dikkat çekti. Özel, konuyla ilgili karışanların mal varlıklarına kamu adına el konulması gerektiğini dile getirdi.

Kamulaştırma Talebi

Özel, soruşturma çerçevesinde hastanelerin kamulaştırmasını önerdi. Konuşmasında, "Gelsinler bu işe kim karıştıysa bunların bütün hastanelerine ve mal varlıklarına kamu adına el koyalım. İbret-i alem olsun. Bir daha bir hastane sahibi böyle bir durumun yaşanabileceğini bilsin," ifadelerini kullandı.

Sığınmacılara Dair Eleştiriler

Özel ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sığınmacılarla ilgili açıklamalarını da eleştirdi. "Hangi işsizimiz, yoksulumuz böyle düşünüyor?" diyerek mevcut durumu sorguladı. Özel, Esad’ın genel affıyla geri dönüşleri desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte Yürüyüş ve Manisaspor Desteği

3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu’na katılan Özel, 5 kilometrelik koşuya eşi Didem Özel ile birlikte katıldı. Ayrıca, Manisaspor'un eşofmanını giyerek, "Biz doğuştan Manisasporluyuz. Bütün Manisalıların, Manisaspor'a destek vermesini temenni ediyoruz," şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na katıldı. Özel, koşu öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na katıldı. Özel, koşu öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na katıldı. Özel, koşu öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na katıldı. Özel, koşu öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na katıldı. Özel, koşu öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na katıldı. Özel, koşu öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na katıldı. Özel, koşu öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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