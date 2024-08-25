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CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'daki İzinsiz İnşaatı Değerlendirdi

Özgür Özel, ortaya çıkan izinsiz inşaatlar hakkında açıklamalarda bulundu, olimpiyat başarılarına ve güncel siyasete değindi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 17:42
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'daki İzinsiz İnşaatı Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Vaniköy semtinde tespit edilen izinsiz inşaat hakkında önemli bilgiler verdi. Mühürleme işleminin haberi alınır alınmaz gerçekleştirildiğini belirten Özel, konuyla ilgili belediyeler arası işbirliklerine dikkat çekti.

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Özel, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için Türkiye'nin kendi potansiyelini daha iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, CHP'li belediyelerin olimpik başarıları artırmak için bir dizi karar aldıklarını ifade etti. Ata sporu olan güreş branşına verilen önemin artacağını belirterek, sporculara destek olma sözü verdi.

Adnan Oktar'ın Villası Hakkındaki Değerlendirme

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevre konusunda yaptığı eleştiriler sorusuna yanıt veren Özel, Adnan Oktar'ın izinsiz villasının da mühürlendiğini hatırlattı. Özel, İstanbul'daki inşaat izinlerinin nasıl kullanıldığını ve döneminde yapılan hataları gündeme getirdi.

Ahmet Şık ve Alpay Özalan Üzerine Eleştiriler

Meclis'teki tartışmalara değinen Özel, Ahmet Şık'ın üslubunun Meclis yapısına yakışmadığını belirtirken, Alpay Özalan için yaptığı eleştirileri de dile getirdi. Özalan'ın davranışlarının Türkiye'ye yakışmadığını söyleyerek, bu tür tutumların muhalefet eleştirilerini gölgede bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Yoksulluk ve Yolsuzluk Üzerine Düşünceler

Bir gazetecinin Erdoğan'ın "yoksulluk geride kaldı" açıklamasına yönelik sorusuna yanıt veren Özel, gerçeklerin pazar ortamlarında göründüğünü, halkın yaşadığı sıkıntıları ve yoksulluğun devam ettiğini belirtti. Gerçeklerin saraylardan çok, halkın arasında bulunduğuna dikkat çekti.

Etkinliğin ardından Özgür Özel, müsabakaları izlemek üzere alana geçti. Bu etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve çok sayıda siyasi temsilci katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi işbirliğiyle...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Taha Akgül Karakucak Güreşleri"nin açılış etkinliği öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi işbirliğiyle...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Taha Akgül Karakucak Güreşleri"nin açılış etkinliği öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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