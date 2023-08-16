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Christian Luyindama, Galatasaray'dan ayrılmak için alacaklarını istedi

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Christian Luyindama, Galatasaray'dan ayrılmak için alacaklarını istedi
Kiralıktan geri dönen ve Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Christian Luyindama, kulüpten ayrılmak için alacaklarının peşin ödenmesini istedi. Süper Lig'den gelen teklifleri reddeden Luyindama, Avrupa'da kulüp arıyor. Galatasaray, Luyindama'nın transfer olması durumunda maaşının bir bölümünü karşılamayı düşünüyor.

Kiralıktan geri dönen ve Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Christian Luyindama, kulüpten ayrılmak için alacaklarının peşin ödenmesini istedi. Bu talep karşısında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı yönetim, futbolcunun Süper Lig'den gelen teklifleri reddetmesi nedeniyle Luyindama ile yolları ayıramıyor.

AVRUPA'DA KULÜP ARIYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig'den gelen teklifleri reddeden Luyindama, Avrupa'da kulüp arıyor. Demokratik Kongolu futbolcunun yeni rotasının neresi olacağı merak konusu.

MAAŞININ BİR BÖLÜMÜNÜ KARŞILAYABİLİRLER

Galatasaray yolları kesin olarak ayırmak istediği Luyindama'nın transfer olması durumunda maaşının bir bölümünü karşılamayı da düşünüyor.

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