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Christophe Galtier'in Paris Saint-Germain ile Sözleşmesi Feshedildi

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Christophe Galtier'in Paris Saint-Germain ile Sözleşmesi Feshedildi
Paris Saint-Germain, 56 yaşındaki Fransız teknik adam Christophe Galtier'in sözleşmesini feshetti. Galtier'in yardımcıları Thierry Oleksiak ve Joao Sacramento da görevden alındı. Galtier, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

Paris Saint-Germain, Christophe Galtier'in sözleşmesini feshetti

Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Fransız teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi. Galtier'in yardımcıları Thierry Oleksiak ve Joao Sacramento da aynı şekilde görevden alındı. Açıklamada, PSG'nin Galtier ve yardımcılarına sezon boyunca gösterdikleri profesyonellik ve bağlılık için teşekkür ettiği belirtildi.

Galtier, Temmuz 2022'de PSG'ye gelmiş ve geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Kulüp, Galtier ve yardımcılarına bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi.

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