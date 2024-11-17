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Cihan Çanak, A Milli Takım'a Abdülkerim Bardakcı'nın Yerine Davet Edildi

Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Cihan Çanak, A Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Türkiye'nin Karadağ maçı için hazırlıkları başladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 12:36
Cihan Çanak, A Milli Takım'a Abdülkerim Bardakcı'nın Yerine Davet Edildi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile oynadığı mücadelede yeni bir değişikliğe gitti. Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmada gördüğü sarı kart sonrası 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, “A Milli Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı kamptan ayrıldı. Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak bugün itibariyle A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.” ifadelerine yer verildi.

Bu gelişme, A Milli Takım'ın Karadağ ile yapacağı son grup müsabakasında önemli bir değişim anlamına geliyor. Cihan Çanak'ın performansı merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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