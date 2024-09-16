Cihan Çanak'ın Sağlık Durumu Hakkında Gelişmeler

Trabzonspor'dan Cihan Çanak Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Cihan Çanak'ın sağlık durumu ile ilgili güncel açıklamalarda bulundu.

Oyun Sırasındaki Talihsiz Kaza

Beşir, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Cihan Çanak'ın Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada kafasına aldığı darbe sonucunda oyundan çıktığını belirtti.

Hastanede Yapılan Kontroller

Doktor Beşir, "Cihan’ın hastanede gerçekleştirilen ilk muayene ve görüntüleme tetkiklerinde herhangi bir ciddi bulguya rastlanmamıştır. Durumu genel olarak stabil ve takip edilmektedir," ifadelerini kullandı.

Bütün Trabzonspor camiası olarak Cihan Çanak'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını bekliyoruz.