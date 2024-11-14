Cimnastikte Gençler Dünya Parkur Şampiyonası Japonya'da Başlıyor

Cimnastikte Gençler Dünya Parkur Şampiyonası Yarın Başlıyor

Cimnastikte heyecanla beklenen Gençler Dünya Parkur Şampiyonası, yarın Japonya’da başlayacak. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan turnuva, 15-17 Kasım tarihleri arasında Kitakyushu kentinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türkiye’yi milli cimnastikçiler Mirza Ali Dölek ile İrem Acımış temsil edecek.

Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu organizasyonda, genç sporcularımızın uluslararası arenada başarılı olmaları bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.