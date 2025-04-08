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ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa Ligi'nde Tango Bourges Basket ile Karşılaşıyor

ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi 6'lı Finali'nde Tango Bourges ile yarın zorlu bir maça çıkacak.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:15
ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa Ligi'nde Tango Bourges Basket ile Karşılaşıyor

ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa Ligi 6'lı Finaline Hazır

ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ahmet Kandemir, yarın başlayacak FIBA Avrupa Ligi 6'lı Finali'nde, %100 başarı için planlarını üç maç kazanacak şekilde oluşturduklarını açıkladı.

Çeyrek finale hazırlıklar kapsamında düzenlenen medya gününde konuşan Kandemir, İspanya'nın Zaragoza kentindeki 6'lı Final'e katılan tüm takımlara başarı dileyerek, Tango Bourges Basket ile daha önce oynadıkları iki maçı kazandıklarını belirtti. Ancak, her maçın kendine özgü bir hikayesi olduğunu vurgulayarak, artık tek maç eleme usulüne geçileceğini ifade etti.

Kandemir, "Telafi edilmeyen maçların psikolojisi aynı olmaz. Üç maç kazandığımız zaman Avrupa Ligi şampiyonu olacağımızı biliyoruz. O yüzdende tüm konsantrasyonumuzu maç maç ve üç maçı kazanmak üzerine kurduk. İnşallah hedefimizi yerine getiririz," dedi.

Asena Yalçın: "Finallerin Sonucu Heyecan Verici"

ÇİMSA ÇBK Mersin'in kaptanı Asena Yalçın, Tango Bourges Basket ile yarın ki maçı için son derece zorlu bir mücadele beklediklerini dile getirdi. İki ekibin daha önceki maçlarda Mersin’in galip geldiğini ancak bu durumun final heyecanını azaltmayacağını kaydetti.

Yalçın, "İki maçı kazanmamız, üstün olduğumuzu göstermiyor. Finallerin sonucu hiçbir zaman belli olmaz. Takımın durumu şu an çok iyi. Tam takım olmamız moralimizi artırdı. Ciddi şekilde konsantreyiz. Umarım sonu kupayla biter." ifadesini kullandı.

Mücadele, Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'nda TSİ 21.30'da başlayacak.

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