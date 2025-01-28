DOLAR
35,74 0,02%
EURO
37,3 0,61%
ALTIN
3.175,35 -0,8%
BITCOIN
3.645.979,52 -0,35%

ÇİMSA ÇBK Mersin, Basket Landes'i Geçerek Yarı Finale Yükseldi

ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'i 74-67 yenerek yarı final play-in oynamaya hak kazandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 21:03
ÇİMSA ÇBK Mersin, Basket Landes'i Geçerek Yarı Finale Yükseldi

ÇİMSA ÇBK Mersin'den Büyük Başarı

ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur E Grubu'nda altıncı ve son karşılaşmasında Fransa temsilcisi Basket Landes ile karşı karşıya geldi. Mersin temsilcisi, bu zorlu mücadeleyi 74-67 gibi bir skorla kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Grup Liderliği ve Yarı Final Hedefi

ÇİMSA ÇBK Mersin, bu galibiyetle birlikte grubu lider olarak tamamlamayı daha önce garantilemişti. Elde edilen bu sonuç, takımın yarı final play-in oynamasına da olanak tanıdı. Takımın gösterdiği performans, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu karşılaşma, ÇİMSA ÇBK Mersin'in Avrupa sahnesindeki iddiasını bir kez daha göstermiş oldu.

FIBA Avrupa Ligi 2. tur E Grubu altıncı ve son maçında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fransa'nın Basket...

FIBA Avrupa Ligi 2. tur E Grubu altıncı ve son maçında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fransa'nın Basket Landes takımı Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇİMSA ÇBK Mersin'den Pelin Bilgiç (sağda) rakibiyle mücadele etti.

FIBA Avrupa Ligi 2. tur E Grubu altıncı ve son maçında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fransa'nın Basket...

FIBA Avrupa Ligi 2. tur E Grubu altıncı ve son maçında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fransa'nın Basket Landes takımı Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇİMSA ÇBK Mersin'den Pelin Bilgiç (sağda) rakibiyle mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi
2
Türkiye Güreş Şampiyonası: Kadınlar Kategorisinde Madalyalar Sahiplerini Buldu
3
Galatasaray, Ajax Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
4
Bahçeşehir Koleji, Ratiopharm Ulm'u 85-81 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü
5
Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye Transfer Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor
6
ÇİMSA ÇBK Mersin, Basket Landes'i Geçerek Yarı Finale Yükseldi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!