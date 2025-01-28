ÇİMSA ÇBK Mersin, Basket Landes'i Geçerek Yarı Finale Yükseldi

ÇİMSA ÇBK Mersin'den Büyük Başarı

ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur E Grubu'nda altıncı ve son karşılaşmasında Fransa temsilcisi Basket Landes ile karşı karşıya geldi. Mersin temsilcisi, bu zorlu mücadeleyi 74-67 gibi bir skorla kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Grup Liderliği ve Yarı Final Hedefi

ÇİMSA ÇBK Mersin, bu galibiyetle birlikte grubu lider olarak tamamlamayı daha önce garantilemişti. Elde edilen bu sonuç, takımın yarı final play-in oynamasına da olanak tanıdı. Takımın gösterdiği performans, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu karşılaşma, ÇİMSA ÇBK Mersin'in Avrupa sahnesindeki iddiasını bir kez daha göstermiş oldu.

FIBA Avrupa Ligi 2. tur E Grubu altıncı ve son maçında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fransa'nın Basket Landes takımı Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇİMSA ÇBK Mersin'den Pelin Bilgiç (sağda) rakibiyle mücadele etti.

FIBA Avrupa Ligi 2. tur E Grubu altıncı ve son maçında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fransa'nın Basket Landes takımı Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇİMSA ÇBK Mersin'den Pelin Bilgiç (sağda) rakibiyle mücadele etti.