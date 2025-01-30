DOLAR
35,77 0,1%
EURO
37,4 -0,28%
ALTIN
3.203,92 -1,01%
BITCOIN
3.786.242,54 -1,3%

ÇİMSA ÇBK Mersin'de Ahmet Kandemir Dönemi Başladı

ÇİMSA ÇBK Mersin, başantrenörlük görevine Ahmet Kandemir'i getirdi. Kandemir ile sezon sonuna kadar anlaşıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:33
ÇİMSA ÇBK Mersin'de Ahmet Kandemir Dönemi Başladı

ÇİMSA ÇBK Mersin, Ahmet Kandemir ile Anlaştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin, başantrenörlük görevine Ahmet Kandemir'i atadı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Kandemir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yeni başantrenörümüz Ahmet Kandemir'e 'hoş geldin' diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadesi dikkat çekti.

Mersin ekibi, 6 Ocak'ta İspanyol başantrenör Victor Lapena ile yollarını ayırmıştı. Bu değişikliğin ardından Kandemir'in ekibe katılması, takımın yeni bir döneme girmesi anlamına geliyor.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Rick Van Drongelen, Samsunspor'un Savunma Başarısını Açıkladı
3
Fenerbahçe'nin 3. Slovak Oyuncusu Milan Skriniar Kadroya Katıldı
4
Sakaryaspor, Mustafa Dalcı ile 1.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
5
Türkiye 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nda Şampiyonluk Yaşadı
6
Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
7
ÇİMSA ÇBK Mersin'de Ahmet Kandemir Dönemi Başladı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!