ÇİMSA ÇBK Mersin'de Ahmet Kandemir Dönemi Başladı

ÇİMSA ÇBK Mersin, Ahmet Kandemir ile Anlaştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin, başantrenörlük görevine Ahmet Kandemir'i atadı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Kandemir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yeni başantrenörümüz Ahmet Kandemir'e 'hoş geldin' diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadesi dikkat çekti.

Mersin ekibi, 6 Ocak'ta İspanyol başantrenör Victor Lapena ile yollarını ayırmıştı. Bu değişikliğin ardından Kandemir'in ekibe katılması, takımın yeni bir döneme girmesi anlamına geliyor.