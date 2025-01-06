Çimsa ÇBK Mersin'de Victor Lapena Dönemi Resmen Sona Erdi

Çimsa ÇBK Mersin'de Başantrenör Değişikliği

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin önemli ekiplerinden Çimsa ÇBK Mersin, başantrenör Victor Lapena ile yollarını ayırdı. Kulüp, resmi açıklama ile bu kararın alındığını duyurdu.

Lapena Dönemi

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında takımın başına getirilen İspanyol antrenör Victor Lapena ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Bu karar, Mersin ekibinin ligdeki performansını göz önünde bulundurarak alınmış görünüyor.

Lig Performansı

Çimsa ÇBK Mersin, bu sezon 14 karşılaşmada 9 galibiyet elde ederek 23 puanla ligde 4. sırada yer almakta. Takım, yeni bir yapılanma sürecine girebilir.