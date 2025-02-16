ÇİMSA ÇBK Mersin'den Önemli Transfer: Christelle Diallo

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ÇİMSA ÇBK Mersin, önemli bir transferle dikkatleri üzerine çekti. Kulüp, 31 yaşındaki Fransız pivot Christelle Diallo ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada, Diallo'nun takıma katılmasının, takımın performansına olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Fransız basketbolcusunun, ligin üst düzey takımlarından biri olan ÇİMSA ÇBK Mersin için önemli bir güç olacağı belirtiliyor.

Bununla birlikte, ÇİMSA ÇBK Mersin yönetimi, yeni transferin adaptasyon sürecini hızlandırmak için gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti.