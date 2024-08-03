Ciro Immobile, Süper Kupa’da Tarihe Geçti

Ciro Immobile Tarihe Geçti

Beşiktaş'ın yeni gözdesi Ciro Immobile, Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında büyük bir başarıya imza attı. Mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşti.

Erken Golle Rekor Kırıldı

İtalya'nın ünlü forveti, maçın daha başlama düdüğünün ardından sadece 23. saniyede rakip fileleri havalandırarak, Süper Kupa tarihinin en hızlı golünü atmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı bir performans gösteren Beşiktaş, bu mücadelede Galatasaray ile karşı karşıya geldi ve Immobile'nin bu tarihi golü, Mauro Icardi'nin daha önceki rekorunu geçmesine neden oldu.

Mauro Icardi'nin Rekoru

3 Temmuz 2023 tarihinde, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Icardi, 50. saniyede gol atarak bu alandaki rekoru elinde bulunduruyordu. Ancak artık bu unvan, Ciro Immobile'nin oldu.

Beşiktaş'a büyük bir umutla transfer olan Immobile, takımındaki kariyerine muhteşem bir başlangıç yaptı.