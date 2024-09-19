Ciro Immobile ve Daniele Santarelli Mükemmeliyet Ödülünü Aldı

Ödüller Sahiplerini Buldu

Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'nde "Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görüldü.

Ödül Töreni Roma'da Gerçekleşti

21 Ekim'de İtalya'nın başkenti Roma'daki Valentini Sarayı'nda düzenlenen törende Immobile ve Santarelli'nin yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de ödül aldılar.

Fark Yaratacak İsimler Ödüllendirildi

Akdeniz Gazeteciler Derneği tarafından gerçekleştirilen bu etkinlik, uluslararası düzeyde barışa, dostluğa, kültüre, sanata ve spora katkıda bulunan etkileyici isimleri onurlandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, İtalyan Spor Yazarları Derneği ve Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) bu organizasyona destek vermekte.

Geçmişteki Başarılar

Ödül töreninin ilk organizasyonu geçen yıl yapılmış ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bu ödüle layık görülmüştü.