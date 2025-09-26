Cizre Belediyespor’a 2 Transfer: Hüseyin Batuhan Duman ve Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu

RAMS Global Cizre Belediyespor, pasör Hüseyin Batuhan Duman (33) ve pasör çaprazı Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (28) ile sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:45
RAMS Global Cizre Belediyespor kadrosunu güçlendirdi

RAMS Global Cizre Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden ekibine iki yeni oyuncu kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, pasör Hüseyin Batuhan Duman (33) ile pasör çaprazı Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (28)'nun transfer edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Duman'ın geçen sezonu Halkbank'ta; Kantarcıoğlu'nun ise Gaziantep Gençlik Spor'da geçirdiği belirtildi.

Kulüp, "Renklerimize bağladığımız iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

