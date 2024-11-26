Cizre Belediyespor, Alanya Belediyespor Maçına Hazır

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Rams Global Cizre Belediyespor, yarın kendi sahasında ON Hotels Alanya Belediyespor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, maç öncesi son antrenmanını Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcı antrenörler Burak Köse, Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz ligde ilk 5 içinde yer alan güçlü bir ekip. Son hafta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendiler. Bu maçı kendi saha ve seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz; inşallah da kazanırız," dedi.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak olan Rams Global Cizre Belediyespor - ON Hotels Alanya Belediyespor maçı, saat 13.00'te başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, sahasında ON Hotels Alanya Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Cizre 100.Yıl Spor Salonu'nda tamamladı.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, sahasında ON Hotels Alanya Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Cizre 100.Yıl Spor Salonu'nda tamamladı.