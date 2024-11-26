DOLAR
34,64 -0,2%
EURO
36,42 -0,26%
ALTIN
2.928,65 -0,34%
BITCOIN
3.184.052,96 2,91%

Cizre Belediyespor, Alanya Belediyespor Maçına Hazır

Rams Global Cizre Belediyespor, Alanya Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı ve taraftarını bekliyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:09
Cizre Belediyespor, Alanya Belediyespor Maçına Hazır

Cizre Belediyespor, Alanya Belediyespor Maçına Hazır

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Rams Global Cizre Belediyespor, yarın kendi sahasında ON Hotels Alanya Belediyespor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, maç öncesi son antrenmanını Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcı antrenörler Burak Köse, Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz ligde ilk 5 içinde yer alan güçlü bir ekip. Son hafta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendiler. Bu maçı kendi saha ve seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz; inşallah da kazanırız," dedi.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak olan Rams Global Cizre Belediyespor - ON Hotels Alanya Belediyespor maçı, saat 13.00'te başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, sahasında ON Hotels...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, sahasında ON Hotels Alanya Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Cizre 100.Yıl Spor Salonu'nda tamamladı.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, sahasında ON Hotels...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, sahasında ON Hotels Alanya Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Cizre 100.Yıl Spor Salonu'nda tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. Haftanın Maç Sonuçları
2
Cizre Belediyespor, Alanya Belediyespor Maçına Hazır
3
Lucas Torreira, Galatasaray'da 100. Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor
4
Gençlerbirliği, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
5
Trabzonspor'da Adana Demirspor Maçı Öncesi Değişiklikler ve Notlar
6
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kayserispor'un Eski Başkanı Mamur'un Mezarı Ziyaretinde
7
Osman Furkan Karakaya'nın Muay Thai Başarısı

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor