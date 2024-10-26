Cizre Belediyespor Deplasmandaki Zorlu Sürece Hazırlanıyor

Cizre Belediyespor, Zorlu Bir Dönemeyi Bekliyor

RAMS Global Cizre Belediyespor, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi’nde üst üste 3 deplasman maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, öncelikle Bursa Büyükşehir Belediyespor ile başlayacak olan zorlu periyotta, sonrasında Altekma ve Ziraat Bankası ile karşılaşacak.

Başantrenör Ramazanoğlu'nun Açıklamaları

Başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu, hedeflerinin play-off’a ulaşmak olduğunu vurguladı. Ramazanoğlu, "Bursa maçıyla başlayacak olan bu zorlu sürecin ardından Altekma ve Ziraat maçlarına da odaklanıyoruz. Her biri büyük bir mücadele gerektirecek. Bu maçlardan galibiyet elde etmemiz önemli," dedi.

Oyunculardan Çağatay Durmuş'un Görüşleri

Takımın oyuncularından Çağatay Durmuş, "Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Bursa'da galibiyet elde etmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu maçlardan sonra ise zorlu rakiplerimiz Altekma ve Ziraat Bankası ile oynayacağız," ifadelerini kullandı.

Cizre Belediyespor, geçtiğimiz sezonu 9’uncu sırada tamamlarken, bu sene 7 transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi. İlk 3 hafta itibarıyla bir galibiyet ve iki mağlubiyet yaşanan takım, bu zorlu dönemde hedeflerine ulaşmak için elinden geleni yapacak.