Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta Maçına Hazır!

RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında yarın sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Burak Köse yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı. Oyuncuların motivasyonunu artırmak için titiz bir çalışma yürütüldü.

Maç günü yaklaşırken hazırlıklarını sonlandıran Cizre Belediyespor, kendi tesislerinde kampa girdi. Takım, bu özel karşılaşma için tüm enerjisini sahaya yansıtma hedefinde.

RAMS Global Cizre Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta arasındaki mücadele, yarın saat 13.00'te Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başlayacak.