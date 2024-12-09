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Cizre Belediyespor İzmir Vinç Akkuş Belediyespor Maçına Hazır

Cizre Belediyespor, İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Antrenör Cıvıldak, destek bekliyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 17:23
Cizre Belediyespor İzmir Vinç Akkuş Belediyespor Maçına Hazır

Cizre Belediyespor, İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'a Hazır

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, 12. haftada yarın sahasında İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile gerçekleştireceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşma öncesindeki son çalışma, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcıları Burak Köse ile Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleşti.

Antrenör Cıvıldak’tan Açıklama

Antrenör Cıvıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti. Oyuncularına güvendiklerini ifade eden Cıvıldak, şu sözlere yer verdi:

"Son 2 maçımız için hazırlanıyoruz. Yarın Akkuş Belediyespor, Pazar günü de İstanbul Gençlikspor maçlarıyla ilk devreyi tamamlayacağız. Son 2 maçımızı inşallah kazanacağız. Eksik bir kadromuz var ama arkadaşlarımıza güveniyoruz. Yarın bu önemli maçta seyircimizi destek vermek için salona bekliyoruz."

Bu önemli karşılaşma, Cizre Belediyespor’un ligdeki konumu açısından büyük bir önem taşıyor ve takım, seyircisinin desteğiyle galip gelmeyi hedefliyor.

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