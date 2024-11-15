Cizre Belediyespor, Spor Toto Maçı için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi’nin temsilcisi Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 8. haftasında 17 Kasım Pazar günü Spor Toto ile karşılaşacak. Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma teknikleri, dublaj ve geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, uygulamalı bir maç ile tamamlandı.

Başantrenör Ramazanoğlu: "Bu 10 Gün Çok Önemli"

Başantrenör Ramazanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu deplasman maçlarının ardından kendi sahalarında Spor Toto ile oynayacakları maç için hazırlıklarının devam ettiğini belirtti. Ramazanoğlu, önlerinde peş peşe önemli karşılaşmalar olduğunu ifade ederek, "10 gün içerisinde Spor Toto, Galatasaray ve Alanya Belediyespor ile oynayacağız. Bu 10 günlük süreç bizim için çok önemli. Maç maç gitmek en ideali olacak. Spor Toto çok iyi bir takım. Deneyimli teknik adamları ve tecrübeli oyuncuları var. Bu maça iyi hazırlandık, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sporcu ve teknik ekip olarak şu an çok iyi bir takımız. Destek görmesi gereken bir takımız. Desteklendiğimiz takdirde güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Oyuncu Çağatay Durmuş: "Kendi Sahamızda Kazanmak İstiyoruz"

Oyunculardan Çağatay Durmuş da, müsabakaya iyi hazırlandıklarını, kendi sahalarında galip gelmek için mücadele edeceklerini vurguladı. Durmuş, "Şu an zorlu bir periyoda giriyoruz, iki haftada 3 maç oynayacağız. O maçları kazanarak önümüze bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 8. haftasında 17 Kasım Pazar günü Spor Toto ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda sürdürdü.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 8. haftasında 17 Kasım Pazar günü Spor Toto ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda sürdürdü.