Cleveland Cavaliers Sezona Namağlup Başladı: 11'de 11

Cleveland Cavaliers Sezona Namağlup Başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets'i 105-100 yenerek sezona 11'de 11 ile giriş yaptı. Cavaliers, oynamakta olduğu NBA sezonuna başarılı bir başlangıç yaparak, rakibini mağlup etmeyi başardı.

Cavaliers'ın Parlayan Yıldızları

Bu zorlu mücadelede Cavaliers, Evan Mobley'nin 23 sayı ve 16 ribaunt, Donovan Mitchell'ın 22 sayı, Darius Garland'ın ise 20 sayı ile katkılarıyla galibiyeti elde etti. Böylece Cavaliers, namağlup serisini sürdürmüş oldu.

Nets'te Johnson Öne Çıktı

Brooklyn Nets'te Cameron Johnson 23 sayı, Cam Thomas ve Dennis Schröder ise 22 sayı ile takımlarına katkıda bulundu ancak bu performans, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.

Wembanyama Tarihe Geçti

Diğer önemli gelişme ise San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama ile yaşandı. Wembanyama, Utah Jazz'a karşı oynanan 111-110 kaybedilen maçta sergilediği performansla NBA tarihine geçti. Toplamda 24 sayı, 16 ribaunt ve 7 blok yaparak, NBA tarihinde birden fazla maçta 20 sayı, 15 ribaunt, 5 blok ve 5 üç sayılık isabetle oynayan ilk oyuncu oldu.

Diğer Performanslar

Sezonun 6. mağlubiyetini yaşayan Spurs'te Stephon Castle 23, Devin Vassell ise 21 sayı kaydetti. Jazz'da ise Collin Sexton 23, Lauri Markkanen 20 sayı ile galibiyette rol oynadı.

Maç Sonuçları

San Antonio Spurs - Utah Jazz: 110-111

Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets: 105-100

Atlanta Hawks - Chicago Bulls: 113-125

Los Angeles Clippers - Toronto Raptors: 105-103

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.