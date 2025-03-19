Clippers, Kawhi Leonard'ın 33 Sayısıyla Cavaliers'ı Geçti: 132-119

Clippers, Kawhi Leonard'ın 33 Sayısıyla Cavaliers'ı Geçti

Dört karşılaşma ile devam eden Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'ın 33 sayısıyla, Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı 132-119 mağlup etti.

İnteresting Performanslar

Inglewood'daki Intuit Dome'da gerçekleşen mücadelede, Leonard'ın takım arkadaşı Hırvat Ivica Zubac, 28 sayı ve 20 ribauntluk double-double performansıyla Clippers'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Cleveland Cavaliers, üst üste ikinci mağlubiyetini yaşarken, Max Strus 24 sayıyla takımına katkıda bulundu. Ayrıca, Donovan Mitchell, 18 sayı ve 11 asist ile double-double yaparak göz doldurdu.

Cleveland Cavaliers, 54 galibiyet ve 12 yenilgi ile Doğu Konferansı liderliğini sürdürürken, Los Angeles Clippers 39 galibiyet ve 30 mağlubiyet ile Batı Konferansında 8. sırada yer alıyor.

Diğer Maçlar

NBA'deki diğer önemli karşılaşmalarda:

Golden State Warriors , Milwaukee Bucks 'ı 104-93 ile geçti. Yıldız oyuncu Stephen Curry 'nin dinlendiği bu maçta, Jimmy Butler , 24 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt ile takımını sırtladı.

, 'ı 104-93 ile geçti. Yıldız oyuncu 'nin dinlendiği bu maçta, , 24 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt ile takımını sırtladı. Bucks'ın Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo, 20 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist ile oynadı. Takım arkadaşı Kyle Kuzma, 22 sayı kaydetti.

Maç Sonuçları: