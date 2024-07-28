Coco Yoshizawa, Paris 2024'te Kaykayda Altın Madalyanın Sahibi Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kaykay Heyecanı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kaykay branşı kadınlar sokak kategorisinde madalyalar belli oldu.

Coco Yoshizawa'nın Zafere Giden Yolu

Japon sporcu Coco Yoshizawa, La Concorde Meydanı'nda gerçekleşen müsabakalarda gösterdiği performansla altın madalyayı kazandı. Yoshizawa, toplamda 272.75 puanla kürsünün zirvesine çıkarak büyük bir başarı elde etti.

Japonya'nın Başarısı

Yoshizawa'nın ardından bir diğer Japon kaykaycı Liz Akama, 265.95 puan alarak gümüş madalya sahibi oldu. Böylece Japon sporcular, bu kategoride iki madalya kazandı.

Brezilyalı Rayssa Leal, Bronz Madalyayı Kaptı

Brezilyalı kaykaycı Rayssa Leal, toplamda 253.37 puan toplayarak bronz madalya kazandı. Bu sonuçlarla Paris 2024'te kaykay branşında büyük bir rekabet yaşandığı gözlemlendi.