Cole Palmer, Sakatlık Nedeniyle İngiltere Milli Takımı Kadrosundan Çıkarıldı

Chelsea'nin genç yıldızı Cole Palmer, kas sakatlığı nedeniyle İngiltere Milli Takımı'ndan çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 22:26
Cole Palmer, Sakatlık Nedeniyle İngiltere Milli Takımı Kadrosundan Çıkarıldı

Cole Palmer, İngiltere Milli Takımı'ndan Çıkarıldı

İngiliz futbolcu Cole Palmer, kas sakatlığı nedeniyle İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı. İngiliz basınına dayanarak yapılan habere göre, Palmer'ın yokluğunda 21 yaş altı takımından Taylor Harwood-Bellis, Adam Wharton ve Liam Delap milli takıma davet edildi.

Sakatlığın Sebebi ve Performansı

Chelsea ile yapılan antrenman sırasında sakatlanan Palmer, Pazar günü oynanan Arsenal karşılaşmasında forma giyememişti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Chelsea formasıyla toplam 33 maça14 gol ve 6 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

İngiltere'nin Futbol Takviminde Neler Bekleniyor?

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri K Grubu'nda, 21 Mart Cuma günü Arnavutluk ve 24 Mart Pazartesi günü Letonya'yı ağırlayacak. Palmer'ın sakatlığı, milli takımda önemli bir eksiklik yaratacak.

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