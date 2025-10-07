COMEGYM İstanbul'da Sona Erdi: Milliler 31 Madalya ile Döndü

COMEGYM İstanbul Sancaktepe'de sona erdi; milli cimnastikçiler artistik branşta 6 altın, 16 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 31 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 23:03
COMEGYM İstanbul'da Sona Erdi: Milliler 31 Madalya ile Döndü

COMEGYM (Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği) Şampiyonası İstanbul'da tamamlandı

İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası (COMEGYM) sona erdi. Organizasyonun son gününde artistik cimnastik yıldız ve gençler alet finalleri yapıldı. İki gün süren artistik cimnastik branşında milli sporcular, 6 altın, 16 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 31 madalya kazandı.

Milli cimnastikçiler son günde ise 4 altın, 7 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 21 madalya elde etti.

Son gün madalya kazanan sporcular

Genç kadınlar - Atlama masası

1- Alessia Cepparulo (İtalya)

2- Yaşam Suğra Akan (Türkiye)

3- Sophie St John (Malta)

Genç kadınlar - Yer aleti

1- Alessia Cepparulo (İtalya)

1- İnci Kaleköylüoğlu (Türkiye)

3- Yaşam Suğra Akan (Türkiye)

Genç erkekler - Yer aleti

1- Mazen Ali (Mısır)

2- Ege Ertöz (Türkiye)

3- Arben Erdem Gümüşlü (Türkiye)

Genç erkekler - Kulplu beygir

1- Arben Erdem Gümüşlü (Türkiye)

1- Mazen Ali (Mısır)

3- Zakaria Lachheb (Fas)

Genç erkekler - Atlama masası

1- Mazen Ali (Mısır)

2- Umut Örs (Türkiye)

3- Pharess Wallys Khiri (Fas)

Genç erkekler - Paralel bar

1- Mazen Ali (Mısır)

2- Ege Ertöz (Türkiye)

2- Arben Erdem Gümüşlü (Türkiye)

Genç erkekler - Barfiks

1- Mazen Ali (Mısır)

2- Abdallah Baraka (Mısır)

3- Ege Ertöz (Türkiye)

Yıldız kadınlar - Atlama masası

1- Clarissa Rinaldi (İtalya)

2- Sirine Chidouah (Cezayir)

3- Danefa Güney (Türkiye)

Yıldız kadınlar - Asimetrik paralel

1- Clarissa Rinaldi (İtalya)

2- Siria Forestiero (İtalya)

3- Duru Ayaztuna (Türkiye)

Yıldız kadınlar - Yer aleti

1- Clarissa Rinaldi (İtalya)

2- Danefa Güney (Türkiye)

3- Emma Piccari (İtalya)

Yıldız erkekler - Yer Aleti

1- Andrea Bertasi (İtalya)

2- Mattia Beretta (İtalya)

3- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)

Yıldız erkekler - Kulplu beygir

1- Mattia Beretta (İtalya)

2- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)

3- Bulut Özince (Türkiye)

Yıldız erkekler - Halka aleti

1- Andrea Bertasi (İtalya)

1- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)

3- Güney Kapucu (Türkiye)

Yıldız erkekler - Atlama masası

1- Mattia Beretta (İtalya)

2- Andrea Bertasi (İtalya)

3- Güney Kapucu (Türkiye)

Yıldız erkekler - Paralel bar

1- Elia Doardi (İtalya)

2- Mattia Beretta (İtalya)

3- Güney Kapucu (Türkiye)

Yıldız erkekler - Barfiks

1- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)

2- Mattia Beretta (İtalya)

3- Andrea Bertasi (İtalya)

Not: Tüm özel isimler, salon ve madalya bilgileri organizasyon kayıtlarına uygun şekilde korunmuştur.

İLGİLİ HABERLER

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VakıfBank - Fenerbahçe Medicana: Şampiyonlar Kupası'nda Ankara Randevusu
2
Hatayspor, Samsunspor İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Sipay Bodrum FK'nın İlk Maç Üzüntüsü: 1-0'lık Yenilgi
4
COMEGYM İstanbul'da Sona Erdi: Milliler 31 Madalya ile Döndü
5
Beşiktaş GAİN 99-73 London Lions — BKT Avrupa Kupası
6
Milli Para Atıcılar Avrupa Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı
7
FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray MCT Technic 94-82 Igokea m:tel

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı