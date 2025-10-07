COMEGYM İstanbul'da Sona Erdi: Milliler 31 Madalya ile Döndü

COMEGYM (Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği) Şampiyonası İstanbul'da tamamlandı

İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası (COMEGYM) sona erdi. Organizasyonun son gününde artistik cimnastik yıldız ve gençler alet finalleri yapıldı. İki gün süren artistik cimnastik branşında milli sporcular, 6 altın, 16 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 31 madalya kazandı.

Milli cimnastikçiler son günde ise 4 altın, 7 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 21 madalya elde etti.

Son gün madalya kazanan sporcular

Genç kadınlar - Atlama masası

1- Alessia Cepparulo (İtalya)

2- Yaşam Suğra Akan (Türkiye)

3- Sophie St John (Malta)

Genç kadınlar - Yer aleti

1- Alessia Cepparulo (İtalya)

1- İnci Kaleköylüoğlu (Türkiye)

3- Yaşam Suğra Akan (Türkiye)

Genç erkekler - Yer aleti

1- Mazen Ali (Mısır)

2- Ege Ertöz (Türkiye)

3- Arben Erdem Gümüşlü (Türkiye)

Genç erkekler - Kulplu beygir

1- Arben Erdem Gümüşlü (Türkiye)

1- Mazen Ali (Mısır)

3- Zakaria Lachheb (Fas)

Genç erkekler - Atlama masası

1- Mazen Ali (Mısır)

2- Umut Örs (Türkiye)

3- Pharess Wallys Khiri (Fas)

Genç erkekler - Paralel bar

1- Mazen Ali (Mısır)

2- Ege Ertöz (Türkiye)

2- Arben Erdem Gümüşlü (Türkiye)

Genç erkekler - Barfiks

1- Mazen Ali (Mısır)

2- Abdallah Baraka (Mısır)

3- Ege Ertöz (Türkiye)

Yıldız kadınlar - Atlama masası

1- Clarissa Rinaldi (İtalya)

2- Sirine Chidouah (Cezayir)

3- Danefa Güney (Türkiye)

Yıldız kadınlar - Asimetrik paralel

1- Clarissa Rinaldi (İtalya)

2- Siria Forestiero (İtalya)

3- Duru Ayaztuna (Türkiye)

Yıldız kadınlar - Yer aleti

1- Clarissa Rinaldi (İtalya)

2- Danefa Güney (Türkiye)

3- Emma Piccari (İtalya)

Yıldız erkekler - Yer Aleti

1- Andrea Bertasi (İtalya)

2- Mattia Beretta (İtalya)

3- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)

Yıldız erkekler - Kulplu beygir

1- Mattia Beretta (İtalya)

2- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)

3- Bulut Özince (Türkiye)

Yıldız erkekler - Halka aleti

1- Andrea Bertasi (İtalya)

1- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)

3- Güney Kapucu (Türkiye)

Yıldız erkekler - Atlama masası

1- Mattia Beretta (İtalya)

2- Andrea Bertasi (İtalya)

3- Güney Kapucu (Türkiye)

Yıldız erkekler - Paralel bar

1- Elia Doardi (İtalya)

2- Mattia Beretta (İtalya)

3- Güney Kapucu (Türkiye)

Yıldız erkekler - Barfiks

1- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)

2- Mattia Beretta (İtalya)

3- Andrea Bertasi (İtalya)

Not: Tüm özel isimler, salon ve madalya bilgileri organizasyon kayıtlarına uygun şekilde korunmuştur.