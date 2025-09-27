COMEGYM Şampiyonası İstanbul'da: 19 Ülkeden 173 Sporcu

İstanbul'da 30 Eylül-7 Ekim tarihinde düzenlenecek COMEGYM Şampiyonasına 19 ülkeden 173 sporcu katılacak.

COMEGYM Şampiyonası İstanbul'da düzenleniyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre 30 Eylül-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 19 ülkeden 173 sporcu mücadele edecek.

Yarışma programı

Aerobik cimnastik müsabakaları: 30 Eylül-1 Ekim, Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi.

Ritmik cimnastik müsabakaları: 30 Eylül-1 Ekim, Kartal Çok Amaçlı Spor Salonu.

Artistik cimnastik (kadınlar ve erkekler): 3-7 Ekim, Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi.

Türkiye Milli Takımı

Artistik erkekler: Umut Örs, Ege Ertöz, Arben Erdem Gümüşlü, Mevlüt Kağan Soylu, Güney Kapucu, Bulut Özince

Artistik kadınlar: İnci Kaleköylüoğlu, İrem Karabalık, Yaşam Suğra Akan, Gülcenaz Gülen, Ayşe Duru Ayaztuna, Danefa Güney

Aerobik cimnastik: Ekin Çınar, Duru Günen, Özgü Erdemir, Tanem Atar, Süleyman Balaban, Furkan Saylan, Yudum Atan, Duru Mavi Bayam, Selin Özermiş, Busenaz Atmaca, Murat Mert Erdiç, Elvin Gülen

Ritmik cimnastik: Selen Camcı, Ada Kaplan, Ela Alparslan, Elif Ece Birgin, Yağmur İşbuyuran, Nil Deniz Tarhan, Zeynep Hepşenol, Öykü Özoğuz

