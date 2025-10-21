Corendon Alanyaspor, 25 Ekim'de Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Corendon Alanyaspor, 25 Ekim'de Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Joao Pereira yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 22:01
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Antrenman detayları

Kulübün açıklamasına göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.

Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, karşılaşmada oynamayanlar pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Turuncu-yeşilli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

