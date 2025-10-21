Corendon Alanyaspor, 25 Ekim'de Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Antrenman detayları
Kulübün açıklamasına göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.
Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, karşılaşmada oynamayanlar pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Turuncu-yeşilli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
