Corendon Alanyaspor, Fethiyespor'u 4-1 Yenerek Türkiye Kupası'nda 5. Tura Yükseldi

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in başarılı takımlarından Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fethiyespor ile karşılaştı. Maç, Alanyaspor'un evinde gerçekleştirildi ve yeşil sahalarda heyecan dolu anlara sahne oldu.

Corendon Alanyaspor, mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanarak 5. tura yükselmeyi başardı. Bu sonuç, Alanyaspor'un kupa yolundaki iddiasını bir kez daha pekiştirdi.

Fethiyespor ise, karşılaşmada gösterdiği çaba ile dikkat çekse de, Alanyaspor'un etkili oyununa karşı fazla direnç gösteremedi.

Bu galibiyet, Corendon Alanyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yolculuğuna devam etmesini sağlarken, taraftarlarına da büyük bir sevinç yaşattı.