Corendon Alanyaspor, Galatasaray'a 2-1 Mağlup Oldu: Teknik Direktör Sami Uğurlu'dan Açıklamalar

Corendon Alanyaspor, Galatasaray'a 2-1 Mağlup Oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Galatasaray ile karşılaştı ve mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Teknik direktör Sami Uğurlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bir puan için değil, kazanmak için sahaya çıkmıştık." diyerek, takımının kararlılığını vurguladı.

Planımız Galatasaray'a Karşı Başarılıydı

Uğurlu, maç öncesinde Galatasaray'ın oyun yapısını bildiklerinden dolayı dizilişlerinde değişiklik yaptıklarını belirtti. "Kendilerine karşı çift santrafor çıkılacağını tahmin ettik. Kanat oyuncularımızın sayısının azlığından dolayı, savunmada bir oyuncu fazla bulundurarak rakibi kontrol altına almayı hedefledik" şeklinde konuştu. İlk yarıda savunmada başarılı olduklarını ve hücumda da planlarını uygulayarak gol bulduklarını ifade etti.

İkinci Yarıda Riskleri Almak Zorundaydık

Devreyi 1-0 önde tamamlaması sonrası ikinci yarıda sıkıntılar yaşandı. "İkinci yarıya agresif başlamayı planlamıştık ama tempomuz düştü. İlk yarıdaki baskıyı ikinci yarıda yeterince uygulayamadık" diyen Uğurlu, ikinci golün önüne geçemediklerini ve bu nedenle maçı kaybettiklerini söyledi.

Maç Şansı Yanımızda Olmadı

Galatasaray’ın üstün kalitesine değinen Uğurlu, "Maç şansı yanınızda olmadığı zaman kazanmak çok kolay olmuyor" diyerek, takımının mücadelesinden memnun kaldığını ifade etti. "Her maçta olduğu gibi burada da kazanmayı hedeflemiştik. Ancak talihsiz golü yedikten sonra her şey değişti," diyerek, ligde yaşanan zorluklara dikkat çekti.

Kritik Maçlar ve Hedefler

Uğurlu, ligde önlerinde kritik maçlar olduğuna ve her karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıkacaklarına vurgu yaparak, "O gücümüz ve isteğimiz var. En kısa sürede puan alarak düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.