Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 3-0 Mağlup Etti

Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yi Rahat Geçti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

İlk Gol Alanyaspor'dan Geldi

Maçın 54. dakikasında Alanyaspor öne geçti. Cordova'nın ceza sahası yayında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta, topun başına geçen Aliti, sert bir vuruş yaptı. Ancak top, Emre Taşdemir'e çarparak yön değiştirerek ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.

Gaziantep FK'dan Cevap Geldi

66. dakikada Gaziantep FK, sol kanattan geliştirdiği atakta Kenan Kodro'nun ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutu, direğe çarparak dışarı çıktı. Bu pozisyon, Gaziantep'in eşitliği yakalama çabasını artırdı.

Alanyaspor Farkı İkiye Çıkardı

77. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Cordova'nın pasıyla ceza sahasına giren Augusto'nun şutu, direğin üstünden az farkla auta çıktı. Ancak Alanyaspor 88. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan yapılan akında, Hadergjonaj'ın savunma arkasına gönderdiği pasta kaleci Mustafa Burak Bozan'ın açılmasını fırsat bilen Hwang, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skor 2-0 oldu.

Son Gülen Alanyaspor Oldu

Maçın son dakikalarında, 90. dakikada Alanyaspor üçüncü golünü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta, Rony Lopes'in ayak dışıyla arka direğe gönderdiği pası Hwang, düzgün bir vuruşla ağlara göndermeyi başardı ve sonuç 3-0 olarak belirlendi.

Karşılaşma, Alanyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.