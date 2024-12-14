Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 3-0 Mağlup Etti

Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 3-0'la Geçti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında, Corendon Alanyaspor evinde Gaziantep FK'yi 3-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Sami Uğurlu, elde ettikleri skordan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oyunun kontrolünü tamamen ellerine aldıklarını belirtti.

İlk Yarıdaki Performans

Uğurlu, özellikle ilk 20-25 dakikada çok sayıda pozisyona girdiklerini vurguladı. "Çok temaslı ve agresif oynadık. Ancak bu tempoyu maç boyunca sürdürmek zor olabiliyor," dedi.

Maçın ilk yarısının son 10 dakikasında Gaziantep'in oyuna kattığı katkıyı da değerlendiren Uğurlu, ikinci yarıda hızlı bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

İkinci Yarıdaki Değerlendirme

Uğurlu, ikinci yarının başlangıcında Gaziantep'e birkaç pozisyon vermelerine rağmen, genel olarak oyunu domine ettiklerini kaydetti. "Oyun büyük bölümünde Alanyaspor olarak daha istekli ve coşkulu bir performans sergiledik. Oyuncu değişiklikleri ile hücumu güçlendirerek pozisyonlar bulduk," dedi.

Gelecek Hedefler

Exsik oyuncuların etkisine de dikkat çeken Uğurlu, kazandıkları bu maçın analizlerini yaparak, gelişimlerine odaklanacaklarını belirtti. "3-0'lık galibiyetle önemli bir skora imza attık ama daha fazlasını hedefliyoruz," diye ekledi.

Puan Tablosunda Yakınlık

Uğurlu, herkesin puan tablosunda yakın olduğunu ve ligdeki zorlukların farkında olduklarını belirterek, "İyi futbolumuzu sürdürüp, seri galibiyetler almak zorundayız. İlk hedefimiz, alt sıralardan sıyrılmak," dedi.

Hedeflerini en kısa sürede gerçekleştirmek için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Uğurlu, Alanyaspor'un daha üst sıralarda yer alacağını umduğunu ifade etti.