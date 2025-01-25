Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir'i 5-4 Yenerek Moral Buldu

Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir'i Etkileyici Bir Maçla Geçti

Trendiyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan karşılaşmada, Corendon Alanyaspor sahasında RAMS Başakşehir'i 5-4 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Sami Uğurlu, alınan sonuçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Keyifli Bir Maç Ortaya Koyduk

Uğurlu, maçın izleyicilere oldukça keyifli geldiğini ve çokça pozisyona girdiklerini belirterek, "Çok fazla pozisyona giren, çok önde oynayan, pozitif oynamaya çalışan ve çok yüksek şiddette oynayan bir takımım olmasını seviyorum," dedi. Bu galibiyetle birlikte, Alanyaspor'un daha fazla pozisyona girme isteğinin ve yoğun eforunun karşılığını aldığını vurguladı.

Başakşehir'e Karşı Dikkatli Olmalıyız

Uğurlu, oyunun zorluk derecesine de değinerek, Başakşehir'in ligin güçlü takımlarından biri olduğunu ve bunun bilincinde olduklarını ifade etti. "Onlarla burada oynamanın çok kolay olmayacağını biliyorduk. Başakşehir, topu verdiğinizde çok etkili olabiliyor," diyerek rakiplerinin hücum gücüne dikkat çekti.

Defansif Problemler Üzerinde Düşünmeliyiz

Aynı zamanda, yedikleri 4 golün üzerinde durulması gerektiğini belirten Uğurlu, "Hücum anlamında etkiliyiz, ancak savunmada zaman zaman zaaflar yaşıyoruz," şeklinde konuştu. Bu derslerin çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Hakem Kararlarına Eleştiriler

Uğurlu, maçtaki hakem kararlarına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Tekrar rakibi ayağa kaldıran bir penaltı, öyle bir penaltıyı nasıl verebiliyorsun?" diye sordu. Hakem kararlarının bazen skora göre değiştiğini ve bu durumun eleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gelecek Hedef: Göztepe Maçı

Gelecek hafta Göztepe ile oynayacakları maça da değinen Uğurlu, 5 eksikle sahada olacaklarını ancak yine de galibiyet hedefiyle mücadele edeceklerini belirtti. "Bu şartlarda gitmenin ve galip gelmenin çok kolay olmadığını biliyoruz," diyerek zorlu bir deplasman maçı için hazırlık yapacaklarını sözlerine ekledi.