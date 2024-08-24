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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Corendon Alanyaspor, Göztepe ile oynadığı maçta 2 puan kaybederek üzgün. Tekke, takımın gelişim sürecine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 00:28
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 00:28
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Corendon Alanyaspor Göztepe Maçından Sonra

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile oynanan ve 1-1 berabere biten maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Maçın Analizi

Tekke, yaptığı açıklamada, "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm. Takımımın çok daha iyi olması için zamana ihtiyacımız var" dedi. Maçın genelinde Alanyaspor'un üstün performans sergilediğini belirtti.

İlk Yarı Performansı

İlk yarıda üçüncü bölgede hatalı pasların set oyunu bozduğuna dikkat çeken Tekke, rakip Göztepe'den taç atışından gelen gol yediklerini ifade etti.

İkinci Yarı ve Fırsatlar

İkinci yarıya iyi başladıklarını belirten Tekke, "Çok fırsatlar yakaladık. Ancak son bölümde risk alınan anlarda rakibin kontratak fırsatları oldu. Bu pozisyonlarda mağlup olabilirdik" şeklinde konuştu.

Takımın Geleceği Üzerine

Tekke, oyuncularının maçtaki performansını kutlayarak, "İyi yolda olduğumuzu biliyorum. Ancak kadroda sayısal ve mevki sorunları var; beklediğimiz oyuncular henüz gelmedi. Umarım kısa sürede eksiklerimiz tamamlanır ve takım daha hazır olur" diye ekledi.

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