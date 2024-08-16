Corendon Alanyaspor, Yeni İsimlerle Güçlendi

Corendon Alanyaspor İki Yeni Futbolcuyla Anlaştı

Trendyol Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor, Rony Lopes ve Juan Christian ile resmi sözleşme imzaladı. İmza töreni, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun katılımıyla Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Başkan Çavuşoğlu’nun Açıklamaları

İmza töreninde konuşan Çavuşoğlu, takımın kadrosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. “Bugün, Brezilyalı kanat oyuncusu Juan Christian ile anlaştık. Kendisi uzun zamandır takip ettiğimiz başarılı bir futbolcu. Takıma büyük katkı sağlamasını bekliyoruz.” dedi.

Rony Lopes Hakkında

Üzerinde durdukları bir diğer isim olan Rony Lopes ile de ilgili olumlu değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Kendisi hem forvet arkası hem de kanatta görev yapabilen bir oyuncu. Braga’dan transfer ettik ve burada daha da başarılı olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Futbolcuların Duyguları

Juan Christian, Alanyaspor’a katıldığı için duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Bu aile ortamında olmak çok güzel. Hedeflerime ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.” dedi. Rony Lopes ise, “Burada çok iyi karşılandım ve kulübe katkıda bulunmak için hazırım. Bunun için çok çalışmaya kararlıyım.” şeklinde konuştu.

İmza Töreninin Detayları

İki futbolcu ile yapılan sözleşme, Rony Lopes ile 2 yıl, Juan Christian ile ise 3 yıl olarak belirlendi. İmza töreninin ardından yeni transfer edilen diğer futbolcular da tanıtıldı. Yeni isimler arasında, Gaius Makauta, Serdar Dursun, Mert Bayram, Bera Çeken ve Jure Balkovec yer aldı.

Alanyaspor, bu sezon daha fazla başarı hedefleyerek kadrosunu güçlendirmeye devam edecek.

Corendon Alanyaspor, Brezilyalı futbolcu Juan Christian'ı (solda) ve Rony Lopes'i renklerine bağladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) da yer aldı.

Corendon Alanyaspor, Brezilyalı futbolcu Juan Christian'ı (solda) ve Rony Lopes'i renklerine bağladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) da yer aldı.

Corendon Alanyaspor, Brezilyalı futbolcu Juan Christian'ı (solda) ve Rony Lopes'i renklerine bağladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) da yer aldı.

Corendon Alanyaspor, Brezilyalı futbolcu Juan Christian'ı (solda) ve Rony Lopes'i renklerine bağladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) da yer aldı.

Corendon Alanyaspor, Brezilyalı futbolcu Juan Christian'ı (solda) ve Rony Lopes'i renklerine bağladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) da yer aldı.

Corendon Alanyaspor, Brezilyalı futbolcu Juan Christian'ı (solda) ve Rony Lopes'i renklerine bağladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) da yer aldı.

Corendon Alanyaspor, Brezilyalı futbolcu Juan Christian'ı (solda) ve Rony Lopes'i renklerine bağladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) da yer aldı.

Corendon Alanyaspor, Brezilyalı futbolcu Juan Christian'ı (solda) ve Rony Lopes'i renklerine bağladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) da yer aldı.

Corendon Alanyaspor, Brezilyalı futbolcu Juan Christian'ı (solda) ve Rony Lopes'i renklerine bağladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) da yer aldı.