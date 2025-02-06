Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'ü 4-1 Yendi

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Farklı Galibiyet
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Corendon Alanyaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla mağlup etti.
Maçın Gelişimi
Maçın başlama düdüğünden kısa bir süre sonra, 7. dakikada, Alanyaspor gol perdesini açtı. Sol kanattan yapılan atakta, Augusto'nun pasıyla ceza sahası çaprazında topla buluşan Arda Usluoğlu, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
24. dakikada, Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası içerisinde Makouta'nın vuruşunda kaleci Emre Bilgin'den seken topa Berkay Dabanlı yetişti. Fakat, Dabanlı'nın vuruşunda top, takım arkadaşı Anıl Yiğit Çınar'a çarparak ağlara gitti: 2-0.
26. dakikada, Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Augusto'nun sert şutu kaleci Emre Bilgin tarafından döndürüldü. Arka direkte Bera Çeken'in vuruşu sonucu meşin yuvarlak yeniden filelerle buluştu: 3-0.
40. dakikada, Fatih Karagümrük farkı ikiye indirdi. Orta sahada kazandığı topla ilerleyen Barış Kalaycı, Janvier'i çalımlayarak şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 3-1.
57. dakikada, Karagümrük sağ kanattan geliştirdiği atakta Arda İbrahim Akgün'ün pasıyla Tarık Tuğyan'ın şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.
67. dakikada, Alanyaspor farkı tekrar üçe çıkardı. Ceza sahasında Augusto'nun düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.
Müsabaka, Alanyaspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.