Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'ü 4-1 Yendi

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.