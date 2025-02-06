DOLAR
35,87 0,06%
EURO
37,31 0,17%
ALTIN
3.288,13 0,52%
BITCOIN
3.475.262,54 0,66%

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'ü 4-1 Yendi

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:36
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'ü 4-1 Yendi

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Farklı Galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Corendon Alanyaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla mağlup etti.

Maçın Gelişimi

Maçın başlama düdüğünden kısa bir süre sonra, 7. dakikada, Alanyaspor gol perdesini açtı. Sol kanattan yapılan atakta, Augusto'nun pasıyla ceza sahası çaprazında topla buluşan Arda Usluoğlu, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

24. dakikada, Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası içerisinde Makouta'nın vuruşunda kaleci Emre Bilgin'den seken topa Berkay Dabanlı yetişti. Fakat, Dabanlı'nın vuruşunda top, takım arkadaşı Anıl Yiğit Çınar'a çarparak ağlara gitti: 2-0.

26. dakikada, Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Augusto'nun sert şutu kaleci Emre Bilgin tarafından döndürüldü. Arka direkte Bera Çeken'in vuruşu sonucu meşin yuvarlak yeniden filelerle buluştu: 3-0.

40. dakikada, Fatih Karagümrük farkı ikiye indirdi. Orta sahada kazandığı topla ilerleyen Barış Kalaycı, Janvier'i çalımlayarak şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 3-1.

57. dakikada, Karagümrük sağ kanattan geliştirdiği atakta Arda İbrahim Akgün'ün pasıyla Tarık Tuğyan'ın şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

67. dakikada, Alanyaspor farkı tekrar üçe çıkardı. Ceza sahasında Augusto'nun düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.

Müsabaka, Alanyaspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor'dan Ercan Kara'ya Kiralık Transfer: Rapid Wien ile Anlaştı
2
Okan Buruk: 'Boluspor Maçı Bizim İçin Çok Önemliydi'
3
Fenerbahçe'den Sevgi Uzun'a Destek Mesajı
4
Fenerbahçe Beko, LDLC Asvel ile Karşılaşıyor
5
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'ü 4-1 Yendi
6
A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda'yı Mağlup Etti: 83-76
7
Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Al Khaleej'i Farklı Geçti

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile