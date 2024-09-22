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Çorum'da Heyecan Dolu Rahvan At Yarışları

Osmancık'ta geleneksel rahvan at yarışları düzenlendi, 140 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 17:29
Çorum'da Heyecan Dolu Rahvan At Yarışları

Çorum’da Rahvan At Yarışları Coşkusu

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen rahvan at yarışları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen etkinlikte, 140 sporcu yarıştı.

Yarışmalar ve Kategoriler

Osmancık Belediyesi Festival Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yarışmalar baş, baş altı, büyük orta, deste, küçük orta, dörtlü, üçlü, ithal A ve ithal B kategorileri gibi toplam 13 farklı kategoride yapıldı. Ayrıca, İngiliz, Arap, yerli dörtnal ve ikili tayların da yer aldığı yarışmalar yoğun ilgiyle takip edildi.

Protokol Üyeleri Yarışları İzledi

Yarışlar, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kargı Belediye Başkanı Hamit Kaplan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Rahvan Asbaşkanı Tayfun Karataş gibi önemli isimler tarafından takip edildi.

Ödül Töreni

Yarışmaların sonunda, dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Etkinlik, katılımcılar ve izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu.

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