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Çorum FK, Adanaspor Maçına Hazırlanıyor

Ahlatcı Çorum FK, 29 Eylül'de Adanaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 16:55
Çorum FK, Adanaspor Maçına Hazırlanıyor

Çorum FK, Deplasman Maçına Hazırlanıyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü Adanaspor ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Teknik Direktör Özbalta Yönetiminde Antrenman

Kulübün tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşti. Futbolcular, antrenman sırasında taktiksel çalışmalar üzerine yoğunlaştı.

Futbolcular Tam Kadro Hazır

Antrenman, takımın tüm futbolcularının katılımıyla gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlık sürecine devam ederek Adanaspor karşısında en iyi performansını göstermeyi hedefliyor.

Yarınki Antrenman Önemli

Çorum FK, yapacağı yarınki antrenman ile Adanaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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