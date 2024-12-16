Çorum FK'dan Çocuklara Özel Loca Duyurusu

Çorum FK, Çocuklara Özel Loca Duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, iç saha maçlarında 12 yaş altı çocuklar için özel loca tahsis ettiğini açıkladı. Bu yenilik, çocukların maç deneyimlerini daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.

Mahalle Çocuklarına Özel İmkan

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, ligin 16. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan maçta stadyumu ziyaret eden çocukların fotoğraflarına yer verildi. Paylaşımda, maç sırasında soğuk havaya rağmen çocukların heyecanla izledikleri belirtildi.

Açıklamada, "Hava soğuk, siz sıcaksınız çocuklar! Kulübümüzden minik misafirlerimize özel yenilik: Çocuk Locası! 12 yaş altı çocuklar, ailelerinin onayıyla protokol kapısında görevli ekibimize teslim edilebilir. Maç boyunca çocuklarımızla bir kadın ve bir erkek görevli ilgilenecek." ifadeleri kullanıldı.

Bu uygulama ile Çorum FK'nın, minik taraftarlarının stadyumda daha eğlenceli ve güvenli bir deneyim yaşamasına olanak sağlayacağı belirtiliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin iç saha maçlarında çocuklara özel loca tahsis edileceği bildirildi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ligin 16. haftasında dün Amed Sportif Faaliyetler maçını statta izleyen çocukların fotoğraflarına yer verildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin iç saha maçlarında çocuklara özel loca tahsis edileceği bildirildi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ligin 16. haftasında dün Amed Sportif Faaliyetler maçını statta izleyen çocukların fotoğraflarına yer verildi.