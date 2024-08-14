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Çorum FK'de Sakatlık Şoku: Kasongo ve Kaya Uzun Süre Sahalardan Uzak Kalacak

Çorum FK'de Kabongo Kasongo 4-6, Suat Kaya ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Tedavi süreçleri başladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:13
Çorum FK'de Sakatlık Şoku: Kasongo ve Kaya Uzun Süre Sahalardan Uzak Kalacak

Çorum FK'de Sakatlık Durumu

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlıklarla gündeme geldi. Futbolcular Kabongo Kasongo ve Suat Kaya'nın sağlık durumlarıyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı.

Kabongo Kasongo'nun Durumu

Açıklamaya göre, Kabongo Kasongo’nun ağrı şikayetleri sonrasında yapılan MR görüntülemesinde hamstring kas grubunda 2B derece yırtık ve kanama alanı tespit edildi. Tedavi sürecinin 4-6 hafta olarak planlandığı belirtildi.

Suat Kaya'nın Tedavi Süreci

Diğer bir futbolcu Suat Kaya içinse adductor kas grubunda 2A derece yırtık tespit edildiği, tedavisinin ise 2-3 hafta süreceği açıklandı. Kulüp, her iki oyuncunun tedavi süreçlerinin sağlık ekibi tarafından başlayacağını duyurdu.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Yapılan açıklamanın sonunda, futbolculara geçmiş olsun dilekleri iletildi. Takım, bu sakatlıkların getirdiği zorlukları aşmak için yoğun bir şekilde hazırlıklara devam ediyor.

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