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Çorum FK, Keçiörengücü Maçına Hazır

Ahlatcı Çorum FK, Ankara'da oynayacağı maçı için hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:54
Çorum FK, Keçiörengücü Maçına Hazır

Çorum FK, Keçiörengücü Maçına Hazır

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular yoğun bir çalışma yaptı. Ancak milli takım kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan ile sakatlıkları süren Atakan Cangöz, Kadir Seven ve Burak Süleyman antrenmana katılmadı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Ankara'ya doğru yola çıktı. Takım, konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yarın saat 13.30’da Aktepe Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Geçtiğimiz hafta sahasındaki ilk 3 puanını alan Çorum FK, Ankara ekibini yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Ligde şu ana kadar oynadığı 10 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alarak toplamda 13 puan toplayan Çorum FK, zorlu karşılaşmadan üç puanla ayrılmak istiyor.

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