Çorum FK, Manisa FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig 9. hafta | 3 Ekim Cuma

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çalışma, Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde başladı. Futbolcular idmana dinamik ısınma ile giriş yaptı.

Takım, antrenmanda dar alan ve taktiksel oyun uygulamaları yaptı; ardından gol vuruşu ve kenar orta çalışmaları gerçekleştirdi.

Sakatlıkları süren kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve Geraldo, takımdan ayrı salonda kuvvet çalışması yaptı.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.