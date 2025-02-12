Çorum FK, Mert Aktaş'ı Ankara Demirspor'a Kiraladı

Çorum FK, Mert Aktaş ile Yeni Bir İtibara Başladı

Trendyol 1. Lig'in önemli ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Silivrispor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki forvet Mert Aktaş'ı Ankara Demirspor'a kiraladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Mert Aktaş ile 3,5 yıllık bir sözleşme imzalanmış durumda.

Birlikte Çalışmalar Başladı

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mert Aktaş, Silivrispor'dan transfer edilerek kulübümüzle 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mert'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Mert Aktaş'ın 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için Ankara Demirspor'a kiralandığı belirtilerek, oyuncunun yeni takımında neler yapacağı merakla bekleniyor.