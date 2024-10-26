Çorum FK'nın Galibiyeti: Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Çorum FK-Gençlerbirliği Maçının Ardından

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ahlatcı Çorum FK, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ilk yarıda takımdan memnun kaldığını belirtti.

Serkan Özbalta'nın Açıklamaları

Özbalta, "Oyun anlamında ilk yarı ne yaptığını bilen bir Çorum FK takımı vardı, bu beni mutlu etti." ifadesini kullandı. Hafta içerisinde futbolcularla konuşarak taraftarın galibiyet talebini ilettiklerini kaydeden Özbalta, galip gelmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Bu sezonun zor bir lig olduğunu vurgulayan Özbalta, takımının stresli bir başlangıç yaptığını belirtti.

İlk yarıda üç net fırsat yakaladıklarını söyleyen Özbalta, "Dengeli bir karşılaşma oldu. Bundan sonraki müsabakalarda ivme kazanmak istiyoruz. Birkaç maç üst üste kazanarak daha formda bir ekip olacağız." şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği Cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, fazla gol fırsatı yakalamalarına rağmen maçı kazanamadıklarını ifade etti. İlk yarıda birçok net pozisyon bulduklarını belirten Karatepe, ikinci yarıda da gol atmak için mücadele ettiklerini söyledi. Ancak bir konsantrasyon eksikliği nedeniyle tesadüfen yedikleri golün ardından oyunu çevirmeye çalıştıklarını anlattı.

Sonuçtan memnun olmadıklarını belirten Karatepe, "Bundan sonraki maçlarda daha fazla pozisyon üretip bunları skora yansıtmak istiyoruz." diyerek hedeflerini açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Gençlerbirliği, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe (fotoğrafta), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Gençlerbirliği, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe (fotoğrafta), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.