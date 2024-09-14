Çorum FK Transferlerine Devam Ediyor

Çorum FK'dan Yeni Transferler

Trendyol 1. Lig'in önde gelen takımlarından Ahlatcı Çorum FK, kadrosunu güçlendirmek adına önemli transferler gerçekleştirdi. Kulüp, Burak Süleyman, Amar Catic ve Ahmet Said Kıvanç ile anlaşma sağladı.

Ahmet Said Kıvanç ile İki Yıllık Sözleşme

Yapılan resmi açıklamada, 26 yaşındaki kaleci Ahmet Said Kıvanç ile 2 yıllık bir anlaşma imzalandığı belirtildi. Kıvanç, takımın kalecilik pozisyonunda yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

Amar Catic Kiralık Olarak Geliyor

Ayrıca, 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Amar Catic'in, Iğdır FK ile sezon sonuna kadar kiralık olarak Çorum FK kadrosuna katılmak için anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Burak Süleyman ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

Son olarak, 30 yaşındaki deneyimli forvet Burak Süleyman ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Süleyman’ın, Çorum FK'nın forvet hattında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Bu transferlerle beraber Ahlatcı Çorum FK, gelecek sezon için mühim adımlar atmış oldu.