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Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor'u Ağırlıyor

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Maç, yarın saat 20.00'de Çorum Şehir Stadı'nda gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:02
Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor'u Ağırlıyor

Çorum FK, Bandırmaspor ile Karşılaşacak

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın Teksüt Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, 23 Ekim 2023 tarihinde Çorum Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın hakemliğini Yiğit Arslan yapacak. Kırmızı-siyahlı ekipte, tedavi süreçleri devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse'nin, Ümraniyespor ile oynanan geçen maçta forma giymesi beklenmiyor.

Puan Durumu

Ligde, Çorum FK 32 puanla 8. sırada yer alırken, Teksüt Bandırmaspor'un puanı ise 34. Bu mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

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