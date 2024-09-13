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Çorum FK, Yeni Malatyaspor ile Kritik Maçta Buluşuyor

Çorum FK, yarın Yeni Malatyaspor ile Trendyol 1. Lig'de önemli bir mücadeleye çıkıyor. Maç saat 16.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 10:14
Çorum FK, Yeni Malatyaspor ile Kritik Maçta Buluşuyor

Çorum FK'nın Maç Hazırlıkları

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Takım, yarın saat 16.00'da Ankara'daki Aktepe Stadı'nda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın Detayları

Müsabakayı, hakem Batuhan Kolak yönetecek. Çorum ekibinde, sakatlıkları süren Atakan Cangöz ve Kabongo Kasongo bu önemli mücadelede yer alamayacak.

Ligdeki Durum

Çorum FK, ligde şu ana kadar 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Takım, yarınki maçı kazanarak sezonun ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

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