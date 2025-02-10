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Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u Ağırlıyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig 24. haftasında Yeni Malatyaspor'u evinde konuk ediyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:11
Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u Ağırlıyor

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. Haftasında Yeni Malatyaspor ile Karşılaşacak

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında yarın evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Çorum Şehir Stadı’nda gerçekleştirilecek olan bu heyecan dolu müsabaka, saat 17.00'de start alacak.

Karşılaşma, deneyimli hakem Alpaslan Şen tarafından yönetilecek. Kırmızı-siyahlı ekipte ise, sakatlıkları devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse ile kart cezası bulunan Erkan Kaş maçta forma giyemeyecek.

Çorum FK, mevcut lig tablosunda 35 puanla 7. sırada yer alıyor. Taraftarlarının desteğiyle sahada güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor.

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