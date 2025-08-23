Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Süper Kupa Finalinde 100 Gole Ulaştı

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Süper Kupa Finalinde Tarihe Geçti

Hong Kong'da oynanan Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Nassr ile milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli karşılaştı. Normal süresi 2-2 biten mücadelede Al Ahli, penaltı atışlarını 5-3 kazanarak kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

Maçın önemli anları ve goller

Karşılaşmada Al Nassr'ın gollerini 41. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo ve 82. dakikada Marcelo Brozovic kaydederken, Al Ahli'nin gollerini 45+6. dakikada Franck Kessie ile 89. dakikada Roger Ibanez attı.

Ronaldo'dan bir rekor daha

Bu maçta fileleri havalandıran 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla 100 gole ulaşarak kariyerinde yeni bir rekora imza attı. Ronaldo böylece dört farklı kulüp ve milli takım formasıyla 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu oldu.

Kariyer golleri

Ronaldo'nun kariyerindeki gol dağılımı şu şekilde: Real Madrid 450, Manchester United 145, Juventus 101 ve Portekiz Milli Takımı 138 gol.