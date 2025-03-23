Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takımı A Ligi'ne Yükseldiği İçin Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmesi dolayısıyla takıma tebriklerini iletti.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takımı A Ligi'ne Yükseldiği İçin Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda tarihi bir başarıya imza atan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. İstanbul'da 3-1 kazandığı maçın rövanşında, Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen milli takım, Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, cumhurbaşkanını A Milli Takım ile görüştürdü. Teknik direktör Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuşan Erdoğan, takıma duyduğu gururu dile getirdi.

Vincenzo Montella, Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanım, çok güzel bir galibiyet aldık, umarım sizleri ve Türkiye'yi gururlandırmışızdır. Neredeyse üç senedir kendi evinde kaybetmeyen bir takımı yendik. Takımımız muazzam bir işe imza attı," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Tebrik ediyoruz, biz de sizinle gururlandık." ifadelerini kullandı. Daha sonra Erdoğan, İtalyanca "Grazie" diyerek, teknik direktör Montella'ya teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Tüm takımın selamları var, her iki maçta da çok iyi mücadele ettiler, tebrik ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz," sözleriyle takımın başarısını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takımı A Ligi'ne Yükseldiği İçin Tebrik Etti
2
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ne Yükseldi
3
Konyaspor ve Hummel İşbirliğine Gidiyor
4
Montella: 'A Ligi’ne çıkıp en iyi takımlarla mücadele etmek istiyoruz'
5
Panathinaikos, Olympiakos'u Derbide Mağlup Etti
6
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Macaristan Maçı Sonrası Övgü Dolu Mesajlar
7
Türkiye 3-0 Macaristan: A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi'ne Yükseldi

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!