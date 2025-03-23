Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takımı A Ligi'ne Yükseldiği İçin Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda tarihi bir başarıya imza atan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. İstanbul'da 3-1 kazandığı maçın rövanşında, Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen milli takım, Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, cumhurbaşkanını A Milli Takım ile görüştürdü. Teknik direktör Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuşan Erdoğan, takıma duyduğu gururu dile getirdi.

Vincenzo Montella, Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanım, çok güzel bir galibiyet aldık, umarım sizleri ve Türkiye'yi gururlandırmışızdır. Neredeyse üç senedir kendi evinde kaybetmeyen bir takımı yendik. Takımımız muazzam bir işe imza attı," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Tebrik ediyoruz, biz de sizinle gururlandık." ifadelerini kullandı. Daha sonra Erdoğan, İtalyanca "Grazie" diyerek, teknik direktör Montella'ya teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Tüm takımın selamları var, her iki maçta da çok iyi mücadele ettiler, tebrik ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz," sözleriyle takımın başarısını vurguladı.