Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Futbol Takımı'nı Tebrik Etti

İstanbul Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, soyunma odasında futbolcuları kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bak'ın telefonundan kaptan Hakan Çalhanoğlu ve milli takımın 2. golünü kaydeden Arda Güler ile konuştu.

Erdoğan, kaptan Hakan Çalhanoğlu ile konuşmasında bütün takımı tebrik ederek, 'Başından sonuna kadar izledik. Gerçekten bu akşam ayrı bir iftihar yaşattınız bize. Letonya maçında sıkıntılıydık ama bu akşam daha rahattık. Zor maç olmasına rağmen neticesi iyi oldu. Bütün futbolculara tek tek selam söyleyin, hepsini gözlerinden öpüyorum.' ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Arda Güler ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: 'Arda gözlerinden öpüyorum. Gerçekten muhteşem bir goldü. Bunlar çok istisna gollerdir. O bakış ve sonrasında ters köşeye vuruş çok güzeldi. Herkesi gözlerinden öpüyorum.'